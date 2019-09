© foto di Sinisa Erakovic/Foto Olimpia

Intervistato da TuttoJuve.com, il trequartista del Monza Nicola Mosti ha presentato il posticipo contro la Juventus U23: "Sicuramente non sarà una partita come le altre per me, conosco quasi tutti e ho vissuto dei momenti molto belli. Sarà molto emozionante, la speranza è quella di poter far bene contro un avversario di livello. Andremo a Torino per giocarcela, il nostro obiettivo è quello di vincere come in ogni partita. La sfida con il Siena è stata solo una giornata storta, in questo sport è una cosa che può capitare. Non dobbiamo farne un dramma".