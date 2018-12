© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monza vorrebbe far spesa a Lecce. I brianzoli, oltre a Cosimo Chiricò, che ha "strappato" al Catania, avrebbero puntato un altro giocatore giallorosso. Secondo quanto riporta pianetalecce.it, si tratterebbe di Marco Armellino. Nel dialogo per Chiricò, i dirigenti del Monza avrebbero avviato un discorso anche per il centrocampista classe '89. Da un pour parler a giorni si potrebbe passare ad una trattativa vera e propria e Armellino potrebbe quindi seguire Chiricò in biancorosso.