Monza, occhi puntati in casa Milan: torna la suggestione Ibrahimovic per l'estate

vedi letture

Con l’addio di Boban e Maldini al Milan torna in bilico il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è in scadenza di contratto con il club rossonero e l’arrivo di altri manager come Almstad e Moncada – vicini a Gazidis – potrebbero spingere il calciatore a lasciare il club e non rinnovare il proprio contratto. Come riporta Il Corriere della Sera a tenere d’occhio la situazione in casa Milan ci sarebbe il duo Berlusconi-Galliani che sognano di poter portare Ibra al Monza in Serie B. Questo permetterebbe allo svedese, e alla sua famiglia, di non lasciare dopo pochi mesi Milano. Un’ipotesi tanto suggestiva quando di difficile realizzazione visto che bisognerebbe convincere il campione svedese a scendere di categoria e tagliarsi lo stipendio.