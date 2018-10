Monza, oggi ci sarà Berlusconi a seguire la squadra

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

"Monza, oggi c'è anche Berlusconi" titola in taglio basso La Gazzetta dello Sport. Grande attesa per la prima in tribuna del nuovo patron dei brianzoli: "Ci sarà anche Silvio Berlusconi per la prima volta al Brianteo a seguire il suo Monza (ore 19 con la Triestina). Sarà il debutto in casa anche per Simone Iocolano, primo acquisto dell'era Fininvest: la settimana scorsa sul campo della Sambenedettese, si è presentato con l'assist che ha fruttato il pari. Un colpo di quelli che gli sono valsi il soprannome di Iocolinho. Un'invenzione che avrà fatto piacere anche a Berlusconi, nonostante il tatuaggio sul braccio e quei capelli lunghi alla Marcelo, in campo però raccolti in una coda".