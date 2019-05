© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Alla vigilia della finale di ritorno di Coppa Italia di Serie C fra Viterbese e Monza (andata 2-1 per i brianzoli) arrivano alcune dichiarazioni, attraverso l'ufficio stampa della Lega Pro, di Paolo Berlusconi, presidente del Monza: “Affrontare già nel primo anno della nostra gestione la finale di Coppa Italia di serie C rappresenta un bellissimo traguardo. Ci attende una partita molto impegnativa sul campo della Viterbese... e quindi vinca il migliore. Certo che, se dovessimo riuscire nell’impresa di aggiungere al palmares del Monza la quinta Coppa Italia, sarebbe un dono molto bello per mio fratello Silvio che si sta riprendendo alla grande dopo l’operazione cui si è dovuto sottoporre alcuni giorni fa. E anche di ottimo auspicio per le gare dei prossimi play-off, in attesa di riconquistare un posto in Serie B. In bocca al lupo quindi ai nostri Biancorossi e ai giocatori della Viterbese per una partita corretta all’insegna della sportività”.