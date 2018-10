Monza, P. Berlusconi: "Non sarà facile trovare rinforzi non tatuati"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervistato da Top Calcio 24 Paolo Berlusconi, fratello di Silvio e membro del CdA del Monza, ha parlato della nuova avventura in terra brianzola soffermandosi anche sul mercato aprendo anche a chi non corrisponde ai diktat (no tatuaggi, barba e capelli lunghi) del neo patron: “La squadra è buona, ma ci sono competitors forti. Per puntare alla Serie B dovremo rinforzare la squadra anche se sarà difficile trovare giocatori senza tatuaggi o capelli lunghi come vuole Silvio. Anche se lui è convinto di poter vincere trovando calciatori con quelle caratteristiche. Io e Galliani gli abbiamo anche ricordato che tre su undici possono anche eccedere, come del resto nel Milan dei tre olandesi. Comunque non manderemo via quei giocatori che sono tatuati e hanno un contratto con noi. - conclude Paolo Berlusconi – Promozione? Non è facile salire in Serie B visto che ci va solo la prima in classifica, poi bisogna passare dai play off che sono molto lunghi. È un passaggio molti più difficile di quello che dalla Serie B porta alla Serie A”.