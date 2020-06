Monza, per il centrocampo c'è Barberis del Crotone. Pronto un biennale

Il sogno del Monza una volta conquistata la Serie B è Giacomo Bonaventura, ma è un sogno che molto probabilmente sarà destinato a restare tale. Il centrocampista, in scadenza di contratto con il Milan, infatti chiede una cifra eccessiva per le casse della società brianzola e nemmeno i buoni uffici di Adriano Galliani con il giocatore – che portò sei anni fa in rossonero – possono superare un ostacolo che appare insormontabile viste anche le offerte da diversi club di Serie A. Lo riferisce Monza-news.it spiegando che con tutta probabilità i biancorossi per rinforzare il centrocampo punteranno Andrea Barberis del Crotone, anch'egli in scadenza, per il quale sarebbe pronto un biennale.

Edit 15:30 - Il Monza smentisce di aver mai pensato a Bonaventura per la prossima stagione, essendo il giocatore fuori dai parametri del club biancorosso.