Monza, per il centrocampo l'obiettivo è Fossati dell'Hellas

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Iocolano il Monza targato Berlusconi-Galliani scalda i motori in vista di gennaio quando la squadra potrebbe essere rafforzata per puntare alla Serie B. L'obiettivo, come riporta Sportal.it, è il centrocampista Marco Ezio Fossati dell'Hellas Verona. Il classe '92 non rientra nei piani del tecnico Grosso in Veneto e potrebbe decidere di scendere di categoria per sposare l'ambizioso progetto brianzolo anche se non mancano le squadre di B interessate al suo acquisto. Fossati è un calciatore che Galliani conosce molto bene visto che ha vestito militato nel settore giovanile del Milan dal 2002 al 2007 e poi nel 2010-11.