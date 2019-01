Monza, possibile ritorno di fiamma per Sansone

Fonte: tuttoc.com

Uno scatenato Monza vuol mettere in piedi una rosa che possa puntare subito al salto di categoria. In quest'ottica, come raccolto da TuttoC.com, potrebbe essere un ritorno di fiamma per Gianluca Sansone. Il club biancorosso era già stato accostato all'attaccante negli scorsi mesi. Ed ora il Monza potrebbe provarci seriamente, sebbene ci sia da fare i conti con la concorrenza della Serie B, ed in particolare di Carpi e Livorno.