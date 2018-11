Continuano i lavori al centro sportivo di Monzello. Come riporta monzanews.it dopo aver tagliato le imponenti siepi esterne al centro sportivo e sistemato gli spogliatoi, la nuova proprietà sta passando alla sistemazione dei campi da gioco. Quello dove si allena la prima squadra ha già visto la posa dei cartelloni dei nuovi sponsor, ora il grosso del lavoro riguarderà il terreno di gioco dove si allenano i ragazzi del settore giovanile con molte squadre del settore giovanile che, molto probabilmente, dovranno giocare 'in trasferta' anche le partite previste in casa.