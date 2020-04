Monza, Rigoni: "Meritiamo la Serie B, ma vorremmo conquistarla sul campo"

Il centrocampista del Monza Nicola Rigoni ha parlato a La Gazzetta dello Sport della situazione in Serie C con la possibilità sempre più concreta che il campionato non riparta: “Il mio Monza ha dominato i due terzi di campionato disputati, abbiamo già dimostrato di meritarci la Serie B stando in testa dalla prima giornata. La promozione a tavolino sarebbe la fotografia della classifica, ma ci piacerebbe guadagnarcela sul campo. - continua Rigoni – Ho fatto due passi indietro per prendere la rincorsa e tornare in alto. Portare il Monza in A è la sfida del progetto romantico di Berlusconi e Galliani. C’è grande unità di intenti e la riduzione del 50% degli stipendi è una scelta di responsabilità”.