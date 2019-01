Monza, Sarno nel mirino ma gli over in rosa bloccano l'affare

© foto di Giuseppe Scialla

Vincenzo Sarno è uno dei giocatori più ricercati dai club di Serie C che vogliono salire in cadetteria. E per questo anche il Monza sta seguendo con attenzione il giocatore. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, i brianzoli ricomporrebbero volentieri il tandem foggiano con Chiricò, già biancorosso, ma i tanti acquisti in questa prima parte di mercato hanno creato problemi nel numero di over tesserabili. A breve, con qualche uscita mirata, la situazione potrebbe sbloccarsi e il calciatore del Padova potrebbe essere un altro grande colpo di mercato dei biancorossi, con il Catania che comunque resta interessato al folletto patavino.