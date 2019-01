© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monza per annunciare i prossimi due colpi di mercato - Marco Armellino dal Lecce e Matheus Paquetà - deve prima liberare due posti nella lista over. Il primo indiziato è Simone Barba che nonostante le belle parole spese da Brocchi non sembra aver futuro in biancorosso. Il suo addio darebbe il via libera al tesseramento di Armellino, mentre per il brasiliano, che si sta allenando con il club in questi giorni, bisognerà attendere ancora l’addio di uno fra Liverani, Palesi, Brero e Tomaselli come riportaMonza-news.it.