Secondo quanto riferito da Sportitalia e dal nostro Direttore Michele Criscitiello, il Monza è scatenato sul mercato. Galliani ha infatti chiuso con Tommy Morosini del Sudtirol, mezzala che domani firmerà 5 anni di contratto. Altro colpo di scena all'orizzonte. Il Monza ha già l'accordo con Massimo Coda, attaccante del Benevento in scadenza il 30 giugno di quest'anno. Per lui contratto faraonico. Il Monza proverà a prenderlo già a gennaio ma il Benevento non sembra intenzionato a cederlo in questa sessione invernale. Anticipando il trasferimento, Vigorito potrebbe monetizzare qualcosa avendo il calciatore in scadenza.