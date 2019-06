Monza, si guarda in casa Spezia: sondaggio per Mora e Gyasi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Monza è pronto a bussare alla porta dello Spezia per rinforzare la rosa a disposizione di Bucchi e puntare alla Serie B nella prossima stagione. Gli obiettivi di Adriano Galliani e Filippo Antonelli Agomeri sono il centrocampista Luca Mora e l’attaccante Emmanuel Gyasi per cui sarebbe stato effettuato già un sondaggio, come riporta Cittadellaspezia.com, che al momento non avrebbe trovato risposte positive visto che il ds ligure Angelozzi ritiene i due pedine fondamentali per la prossima stagione. Il possibile cambio di proprietà potrebbe però aprire nuovi spiragli alla trattativa.