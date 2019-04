© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Dopo il tutto esaurito fatto registrare con il LR Vicenza V. nella semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C (presenti più di 4400 tifosi), il Monza sta lavorando a ritmi serrati per poter ospitare più spettatori tra le mura amiche del 'Brianteo'. Per la finale di Coppa e per i playoff, la società punta all'aumento della capienza da 4999 spettatori a 7500. Come riportano i colleghi di Monza-News.it da Monzello filtra cauto ottimismo, ma prima di cantare vittoria c'è da aspettare l'ok da parte del Comune.