Monza, si raffredda la pista Kakà: serve una richiesta di Berlusconi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ricardo Kakà a un passo dal Monza. O così sembrava, nelle scorse ore, per l'interessamento da parte dei brianzoli - con Galliani e Berlusconi come principali artefici dell'idea - per l'ex Pallone d'Oro. Monza-news.it riporta però come il brasiliano sia intenzionato a fare il dirigente, ma di fronte a una richiesta di Silvio Berlusconi (in fabula) allora direbbe di sì. Richiesta che, però, al momento non c'è ancora.