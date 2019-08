Monza, un mercato che parla chiaro: la Serie A in 24 mesi

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

In questo caldo agosto, esattamente il 4, ha preso il via la seconda stagione del Monza targato Silvio Berlusconi-Adriano Galliani, insidiatisi al timone del club lo scorso 28 settembre 2018, con un preciso e dichiarato intento: portare i biancorossi in Serie A. E proprio recentemente, l'Ad ha sostenuto che nei prossimi 24 mesi, questo dovrà accadere.

Cosa sta funzionando - Fila tutto liscio alla corte di miste Cristian Brocchi. Nelle gare finora viste, la difesa - che conta elementi nuovi del calibro di Franco, Bellusci e Sampirisi - si è mossa bene in fase di copertura e ha supportato alla perfezione lo sviluppo del gioco, al quale hanno contribuito in modo sostanziale anche Iocolano e Chiricò, ottimi sia nelle giocato che nell'attacco degli spazi: non si è avvertita particolarmente l'assenza di capitan D'Errico, infortunato, con il neo acquisto Mosti che per i primi periodi si giocherà una buona chance per sostituirlo. In avanti tutto è filato liscio come l'olio, e i nomi non sono di poco conto: a Brighenti e Marchi si sono aggiunti Finotto e Gliozzi, in attesa della ciliegina sulla torta che potrebbe essere Arrighini del Carpi.

Nomi di spessore uniti a giovani di prospettiva.

Arrighini ultimo acquisto? - Non sembra necessitare, non almeno con urgenza, di ulteriori innesti la rosa consegnata a Brocchi. Arrighini potrebbe essere l'ultimo tassello, ma il suo arrivo pare legato all'uscita di Jefferson: possibile uno scambio con il Carpi tra i due elementi, ma anche il Fano ha richiesto informazioni sul brasiliano, che quindi potrebbe essere anche destinato alle Marche. E a quel punto, senza contropartita, il Carpi dovrà riflettere sulla posizione del classe '90.

Le altre uscite - Sciolto il nodo Jefferson, non dovrebbero esserci ulteriori elementi sul piede di partenza, anche se le ultime due settimane di mercato potrebbero aprire inediti scenari. A ogni modo, tanti sono gli elementi sistemati, e degli eventuali calciatori mandati in prestito altrove (Barba e Palesi, per citarne due) se ne discuterà a giugno dell'anno prossimo: intanto la lista è libera per possibili aggiunte.