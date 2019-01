Monza, un mercato da 4-2 e tanta "fantasia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai tempi del Milan Adriano Galliani coniò il "4-2-fantasia" per la formazione allora allenata da Leonardo nella stagione 2009/2010. Oggi, quasi una decade dopo, quello che è divenuto pochi mesi fa il nuovo amministratore delegato del Monza potrebbe presto tornare a utilizzare la stessa dicitura per la formazione di Cristian Brocchi. Con sette colpi in 4 giorni di mercato il club brianzolo di proprietà di Silvio Berlusconi si è già meritato l'alloro di regina delle trattative in Serie C. Scaglia dal Cittadella, Brighenti e Marconi dalla Cremonese, Chiricò dal Lecce, Fossati e Bearzotti dell'Hellas Verona e Marchi dal Gubbio rappresentano, infatti, una precisa indicazione a tutto il campionato di Lega Pro. Almeno sulla carta, nella seconda parte di stagione, tutti dovranno fare i conti con il Monza.

Ma come si dovrebbe schierare l'undici di Brocchi? Referti alla mano non dovrebbe cambiare di molto lo schieramento utilizzato finora, in particolare con i quattro difensori. Detto di Guarna fra i pali, il pacchetto arretrato ad oggi comprenderebbe Adorni e Tentardini sugli esterni e la nuova coppia di centrali composta da Scaglia e Marconi. A centrocampo, invece, con Iocolano nel ruolo di trequartista che galleggia fra la mediana e il fronte offensivo, Fossati e Lora potrebbero rappresentare la diga frangiflutti. In attacco, infine, spazio a mille varianti. Dal 4-2-3-1 con Chiricò e Reginaldo alle spalle di uno fra Brighenti e Marchi, passando per il 4-3-1-2, con Iocolano etichettato come mezzala e Chiricò nel ruolo di trequartista puro alle spalle di un tandem con il doppio centravanti Brighenti-Marchi oppure uno dei due con Reginaldo, fino ad arrivare ad uno spegiudicatissimo 4-2-4 con Chirico, Brighenti, Marchi e Reginaldo tutti insieme in campo.

"4-2-fantasia" per il Milan 2010 e "4-2-fantasia" per il Monza 2019. Alla fine tutto torna.