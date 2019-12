Fonte: Tuttoc.com

Un aiuto in più dalla tecnologia per il Monza in vista della riapertura del calciomercato. Il club biancorosso ha siglato una partnership con Wallabies, start up italiana che ha creato un osservatore robotico dedicato allo scouting, capace di analizzare circa 40.000 giocatori in 25 leghe diverse. L'algoritmo monitora più di 8.000 partite all'anno e quotidianamente modifica i suoi parametri per classificare e segnalare le migliori performances.