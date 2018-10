Monza, Zaffaroni: "Emozionato dall'incontro con Galliani e Berlusconi"

Ieri al 'Brianteo' è stata la serata di Silvio Berlusconi. Il nuovo proprietario del Monza ha assistito al pareggio contro la Triestina e prima del match è sceso negli spogliatoi a parlare alla squadra. In sala stampa mister Marco Zaffaroni ha raccontato tutto con grande entusiasmato: "Non posso nascondere la grande emozione, non ci sono dubbi. Berlusconi ha detto parole importanti per caricare la squadra e la stessa ne ha tratto beneficio. Da qui in poi sarà sicuramente una carica ulteriore e una motivazione grande. Come ho detto in altre occasioni, dobbiamo cercare di fare di tutto per sfruttare questa grande opportunità che ci è capitata. Pranzo con Galliani? Sono persone di grandissima esperienza che anche solo raccontando aneddoti della loro grande carriera ti possono aiutare. Da loro si possono prendere tanti spunti per crescere e migliorare. Galliani è soddisfatto, ci sta conoscendo. Come dice lui giocare una partita di Champions o di Serie C è sempre emozionante, il calcio quando ce l'hai come passione è indipendente dalla categoria: ti prende sempre. Obiettivo promozione? Sì, non ci sono dubbi. Lo sappiamo bene. Quello che occorre fare in questo momento è cercare di mantenere gli equilibri, sapendo che l'asticella si è alzata. Proseguiamo su questa strada, sapendo quali sono le ambizioni societarie". Lo riporta TuttoC.com.