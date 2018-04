Monza, Zaffaroni: "Non c'erano entrambi i rigori. Serve concretezza"

Dopo il pari arrivato contro la Giana Erminio, il tecnico del Monza Marco Zaffaroni ha detto: "Dal campo non ho visto né l'uno né l'altro rigore, in quanto non si capisce bene . Sicuramente è stata una bella partita, da parte nostra giocata molto bene nel primo tempo. Secondo me dobbiamo crescere su un fatto: in rapporto a ciò che si è sviluppato dobbiamo riuscire a concretizzare la mole di lavoro fatta. Invece ancora facciamo fatica e così la partita rimane in bilico. Nell'analisi generale dico che facciamo delle buone cose nell'impostazione e nello sviluppo della manovra, ma ancora dobbiamo crescere nel portare a casa il tutto. Ma penso sia stata una bella partita in generale, giocata bene. Questa comunque è la seconda partita in casa dove Liverani non fa una parata, ma abbiamo rischiato di perdere anche questa. Siamo bellini, ma dobbiamo imparare a diventare più concreti".