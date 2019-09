Nell'intervista rilasciata a tuttoc.com, il presidente Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi ) Alfonso Morrone, ha detto la sua sul calciomercato in Serie C: “I colpi più importanti sono stati fatti secondo me nel Girone C. Parlo di Antenucci e Denis che in questa categoria sono dei vero top player. L’unico interrogativo è solo la carta d’identità del neo attaccante granata ma se è ancora al top della forma sicuramente è forse il gran colpo dell’intera Serie C. Complimenti al mio amico Massimo Taibi. L’Oscar del colpo dell’ultimo giorno lo do a Ermanno Pieroni perché l’attaccante Gori della Fiorentina potrebbe far fare, a una piazza prestigiosa qual è quella di Arezzo, il salto di qualità”.

Ora caccia agli svincolati: "Giocoforza chi ha intenzione di potenziare la rosa può soltanto ricorrere al mercato degli svincolati. Un nome illustre ancora libero e che secondo me può ancora dare molto in questa categoria è Raffaele Nolè, che ho avuto a Fondi e finché sono stato al Pro Piacenza, autore di un ottimo girone d’andata in Emilia".