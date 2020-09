Morte Daniele De Santis, il messaggio della Lega Pro: "Lo vogliamo ricordare con il sorriso"

A seguito della tragica scomparsa di Daniele De Santis, arbitro della Can Pro, ucciso ieri a Lecce in situazioni ancora da chiarire assieme alla compagna Eleonora, la Serie C ha pubblicato un post di cordoglio attraverso il proprio profilo Twitter: "Nessuna parola riesce a descrivere il nostro dolore per la prematura scomparsa dell’arbitro Daniele De Santis e della compagna Eleonora. Lo vogliamo ricordare con il sorriso di quando era in campo e per la sua grande passione per la Serie C, che considerava una famiglia".