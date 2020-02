© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Luciano Gaucci. Il numero uno di via Jacopo da Diacceto, umbro di Gubbio, ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio proprio da direttore generale del Perugia: "Quando arriva la notizia della morte di Luciano Gaucci, il pensiero corre agli anni passati con lui a Perugia. Con lui ho iniziato la mia avventura nel calcio e lo debbo, come ho sempre fatto, ringraziare. Poi il pensiero va al dolore dei figli Alessandro e Riccardo, allora, ragazzi splendidi ed oggi, uomini veri. Caro Luciano, riposa in pace ".