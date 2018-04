Moscardelli: "Detto no al Pisa, non potevo lasciare Arezzo"

Fonte: TuttoC.com

E' stato l'artefice della vittoria del suo Arezzo nel derby contro il Pisa e in sala stampa capitan Davide Moscardelli ha svelato un retroscena di mercato, cioè il suo rifiuto a gennaio di vestire i colori nerazzurri per restare in amaranto nonostante la situazione complessa a livello societario: "Sono contento della scelta fatta a gennaio di rimanere, avevo altre possibilità ma se finisce in bellezza vuol dire che ho fatto la scelta giusta. Pisa? Non c'era stato solo il Pisa, ma quella offerta era stata comunque non dico la più insistente, ma di certo quella che mi stuzzicava di più se avessi dovuto scegliere di andare via. Ma ho parlato con mister e compagni: il capitano non abbandona mai la nave. Io ho cambiato una sola volta a gennaio: un motivo c'è. Se faccio una cosa, cerco di portarla a termine".