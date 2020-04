Mota Carvalho: "A Monza sto bene. CR7 il mio idolo: mi ha insegnato tante cose"

vedi letture

Attraverso il portale tuttojuve.com, è intervenuto l'attaccante ex Juventus, ora al Monza, Dany Mota Carvalho: "A Monza mi trovo molto bene, benissimo, cose positive, un'esperienza nuova, mi sono già adattato, poi purtroppo è arrivato il virus, ma mi trovo benissimo e voglio andare avanti qua. Però anche a Torino mi sono trovato bene, ho fatto sei ottimi mesi, ho imparato tante cose, sia in Under 23 che in prima squadra".

E proprio sugli allenamenti con gli allenamenti in prima squadra bianconera: "Ho avuto l'opportunità di allenarmi con la prima squadra, con Cristiano Ronaldo: non gli ho rubato i segreti, però mi ha aiutato in tante cose, ho imparato tantissimo con lui, seguendo il suo lavoro. Lui sapeva già chi ero, mi ha fatto molto piacere, Cristiano per me è un idolo da sempre, il più forte, mi ha dato i consigli di continuare a lavorare come adesso, di fare il mio lavoro senza ansia e paura, di fare le cose che amo di più, quello che voglio, di stare tranquillo, da queste cose di vedono i grandi campioni".