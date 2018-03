Murilo: "Felice a Livorno, il club non merita la Serie C"

Mendes Murilo, attaccante brasiliano del Livorno, ha raccontato ai microfoni ufficiali amaranto la sua esperienza in Toscana: "Sono arrivato qui molto giovane, venivo dalla Primavera del Napoli e i labronici erano ancora in serie A. Era un altro mondo in quanto a campionato e tipo di calcio. Oggi il Livorno resta una squadra grande che non può proprio stare in questa categoria vista la sua storia, il suo stadio e la sua tifoseria molto calda. Qui sto molto bene e sono felice di essere a Livorno, una bella città che somiglia un po' al Brasile in quanto a voglia di vivere il calcio. Il calore umano per me è molto importante. Nel tempo libero mi piace girare per Livorno e anche nelle città vicine. Non Pisa (ride, ndr), meglio Firenze", riporta TuttoC.com.