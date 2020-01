In attesa del comunicato ufficiale, il nuovo Ds dell'Avellino Carlo Musa ha parlato ai microfoni di tuttoavellino.it: "Sono molto contento di essere tornato, c'erano state delle telefonate durante le feste, oggi è bastato poco per raggiungere l'accordo. Ci metteremo subito al lavoro, ringrazio la società e il direttore Martone per la fiducia. Abbiamo tante idee da mettere a punto, prendere qualche giovane, ma sono appena arrivato e dobbiamo accordarci ancora su alcune dinamiche. Stando a casa, però, ho potuto studiare la rosa biancoverde. Rifiutai l'accordo in estate perché non c'erano programmi stimolanti, ora ho visto tanta serietà, idee che condivido, ed è stato bello ritornare. I ricordi della promozione in Lega Pro li ho chiusi in un cassetto e fanno parte della mia vita, però il passato non dovrà influenzare il presente e il futuro".