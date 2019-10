Musa: "Imolese, bella realtà. Avellino? Creammo isola felice"

© foto di Dario Raimondi

Ai microfoni di tuttoc.com, l'ex Ds dell'Avellino Carlo Musa, dopo un commento su quella che è la categoria allo stato attuale, ha parlato anche delle realtà che conosce. Partendo dagli esoneri dei mister, parla dell'Imolese: "Più che sorpreso, mi è dispiaciuto molto per l'esonero di Coppittelli a Imola. Conosco bene la realtà Imolese e il valore del lavoro del Ds Ghinassi, il progetto che avevano in mente con il tecnico mi pareva molto affascinante, era una scelta idonea per quella realtà. Ma io parlo da esterno, il club avrà sicuramente avuto le proprie ragioni per andare verso una certa scelta, le variabili sono molte".

E andando poi a parlare dell'Avellino: "Ad Avellino avevamo creato un'isola felice, e sono felice che adesso si stanno sistemando le cose. Ho visto che sono stati pagati gli stipendi, il budget è stato alzato grazie alla fideiussione integrativa e non si bada al minutaggio: ovviamente paga l'avvio tardivo, ma sono convinto che presto tornerà a fare bene. Mi spiace comunque vedere che Bucaro sia in giro, è un profilo di grande competenza. Lo dimostra non solo la promozione raggiunta quando per tre gare avevamo anche 10 punti di distacco dalla vetta, ma anche il fatto che ha valorizzato calciatori come Parisi che, rimasto ad Avellino, sta facendo molto bene, Tribuzzi che sta trovando spazio in B a Frosinone, ma anche Di Paolantonio che era un po’ uscito dal giro e ora ha invece ingranato.