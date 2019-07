Molti rumors circa il futuro di Davide Marfella, portiere del Napoli lo scorso anno a Bari, e ora in attesa di conoscere il proprio futuro. Per chiarire la situazione, ai microfoni di tuttobari.com, è intervenuto l'agente del ragazzo, Bruno Di Napoli:

"Davide è in ritiro con il Napoli. Al momento non ci sono novità significanti per un suo trasferimento. A mio avviso la situazione si sbloccherà quando ritorneranno i vari Meret, Ospina. Per Davide Bari è la prima scelta e non ha paura di giocarsi il posto con un portiere come Frattali".