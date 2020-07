Nasce ad Arienzo il nuovo quartier generale della Casertana: accordo di sei anni

Un nuovo quartier generale per la Casertana, che ha annunciato di aver stipulato un accordo di sei anni con il Comune di Arienzo (in provincia di Caserta) per la gestione e l'utilizzo dello stadio locale, che diventerà appunto il punto di riferimento per il club.

Di seguito la nota:

"Nel cuore della Valle di Suessola, lì dove la fede rossoblu è di casa da sempre. La Casertana FC è lieta di annunciare la stipula della convenzione con il Comune di Arienzo per la gestione e l’utilizzo dello stadio ‘Comunale’.

A partire dal primo agosto, per un accordo complessivo di sei anni, Arienzo diventerà uno dei quartier generali su cui la Casertana FC potrà contare nell’ambito della riorganizzazione delle strutture individuate per lo svolgimento delle attività agonistiche del club

L’impianto è dotato di un campo in erba sintetica di ultima generazione, appena realizzato e la cui inaugurazione avverrà nella giornata di domani (domenica 19 luglio), spogliatoi e servizi annessi: un vero fiore all’occhiello per i colori rossoblu. Una struttura che rientra nei parametri previsti anche per la disputa delle gare ufficiali dei campionati nazionali giovanili, nonché capace di soddisfare anche le esigenze della prima squadra.

Manifestando la propria soddisfazione per la formalizzazione di tale accordo, la Casertana FC nella persona del presidente Giuseppe D’Agostino ringrazia il sindaco di Arienzo Davide Guida per aver aperto con entusiasmo le porte della sua cittadina al nostro club, nonché l’Ufficio Tecnico e l’ingegnere Francesco Perretta per la preziosa collaborazione e la massima disponibilità dimostrata".