Fonte: Tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

È stato costituito oggi, con un atto notarile, il "Comitato promotore per l'acquisizione del Catania Calcio", gestito dal presidente Fabio Pagliara, dal vice presidente Antonio Paladino, dal segretario Maurizio Pellegrino e dal tesoriere Girolamo Di Fazio. "L'obiettivo primario del comitato – spiegano Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino in una nota – è il bene del calcio catanese e del suo indotto, ma anche la salvaguardia della matricola a cui tutti gli sportivi catanesi sono legati. Anche per questo motivo chiediamo assoluta riservatezza per garantire il rispetto delle parti in causa e di tutti i soggetti coinvolti. Il primo passo del comitato sarà quello di inviare a Finaria la pec con la manifestazione di interesse. Smentendo categoricamente tutti i nomi di illustri personaggi del mondo dello sport, di aziende e imprenditori accostati nelle ultime ore dagli organi di stampa al progetto del comitato, vogliamo precisare come, nel momento in cui ci saranno delle concrete novità in merito, saranno prontamente comunicate ai media e ai numerosi e appassionati tifosi del Calcio Catania”.