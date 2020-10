Navarra: "Presto si capirà chi ha a cuore il Livorno. Stipendi? Ai ragazzi non sono arrivati"

A margine del pari interno contro il Lecco, in casa Livorno è il presidente Rosettano Navarra a presentarsi in sala stampa per fare il punto sulla complicata situazione societaria: "Come tutti sapete, ci sono stati dei problemi societari. Mi riconosco una colpa, quella di essere stata una persona che ancora oggi si fida a pelle dei personaggi e delle persone che incontra. Faccio un passo indietro, ho ancora la pec riportante la manifestazione di interesse che inviai al legale di Spinelli, non ebbi risposta nonostante la cifra fosse quella richiesta per la cessione: non è quindi da oggi che mi sono avvicinato a questi colori, che sono poi divenuti anche i miei perché con Spinelli ho creato un buon rapporto. Era stato pattuito che gli oneri miei fossero solo relativi a questa stagione, quelli della precedente spettavo a lui, poi è arrivata la cordata facente rifermento a Banca Cerea, ma Spinelli stesso mi ha convinto a fare questo passo, pur avendo davanti a me solo il 31% delle quote: un 10% l'ho lasciato a Spinelli. L'11 settembre però, nel Cda, qualcosa è sfuggito, e da quel momento abbiamo cercato di farci delle offerte l'un l'altro, ma le mie offerte hanno sempre ricevuto un no. Per altro solo verbalmente, nonostante le mie pec. A me invece è arrivata un'offerta che neppure i miei legali hanno capito, era una lettera fatta da Totò e Peppino, come ha detto poi uno dei miei collaboratori. In quella sede però ho tirato fuori il bollettino di guerra, c'erano scadenze immediate del Livorno Calcio, e li ho messo in dubbio il mio rapporto con Spinelli, non avevo fatto due diligence, ho visto le note contabili proprio poco della firma: li c'è stato un vero scollamento. La situazione debitoria andava saldata in immediato, pena una mora piuttosto alta, e tutti a quel punto sono scappati, anche se poi abbiamo suddiviso chi e cosa doveva pagare. Io sto compiendo molti sforzi, mi confronto anche con amici miei di Serie A per capire se la strada è quella giusta: altre strade rispetto a quella percorsa non ci sono, ma io non prenderò le quote loro. Parlo solo con due di loro, e ripeto che per me oggi esiste solo la strada di ripianare tutto, metterò i soldi solo nel Livorno. A breve si vedrà chi ha a cuore il Livorno e chi no. Stipendi e F24? Alle 17:40 del 30 settembre vedo che non ci sono bonifici, ho fatto io alla banca di Lucca quello degli F24, solo il 2 ottobre mi arriva un messaggio su Whatsapp in cui mi dicevano che c'era un bonifico pari agli stipendi. Peccato che i soldi ai ragazzi non siano arrivati. E non è stata neppure cambiata la fideiussione: questa banca forse non ha così interesse. Lascio a voi le interpretazioni".