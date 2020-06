Nicastro: "Acquistare la Robur Siena? Prematuro parlarne"

vedi letture

Massimo Nicastro potrebbe tornare a investire in Italia. Secondo quanto riportano i colleghi de La Provincia di Como il nome dell’ex presidente dei lariani è stato accostato in questi giorni alla Robur Siena, come possibile socio della attuale presidente Anna Durio. Quest'ultima ha però smentito i nomi usciti in questi giorni sui media. Nicastro, interrogato sulla questione, ha invece risposto che "al momento è prematuro parlarne", senza però di fatto smentire.