Nicolao: "Alessandria, D'Agostino ok per la B. Voglio tornare tra i Pro"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Rea/LR Press

Durante questa stagione ha militato nell’Aversa Normanna in Serie D, collezionando ventisette presenze e mettendo a segno anche due reti. Parliamo del terzino mancino Giuseppe Nicolao, che è intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com. Queste le sue parole.

Partiamo da una tua ex squadra come l’Alessandria. Cosa ne pensi dell’avvento di mister D’Agostino? “Ho visto giocare la sua Virtus Francavilla durante questa stagione, e posso dire che era una squadra che giocava veramente bene. Era una squadra davvero organizzato. Penso che i grigi abbiano fatto davvero un grande colpo”.

Che campionato è stato, secondo te, per l’Alessandria? “E’ stato un buon campionato alla fine. C’è stata la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro, una bella soddisfazione per la piazza. Sono felice per i tifosi, anche perché sono rimasto molto legato a loro. In campionato forse poteva andar meglio, ma l’inizio non era stato dei migliori. Credo che hanno comunque una rosa importante; potranno tentare di vincere il campionato durante la prossima stagione. Il presidente ogni anno fa tanti sacrifici, se lo meriterebbe il salto in B”.

Sei in Serie D, ma quanta voglia hai di tornare tra i Pro? “La voglia è tanta, sono sceso in D per giocare e riprendermi dopo l’infortunio subito. Sto bene, spero di ricevere al più presto una chiamata dalla terza serie”.

Un tuo parere sulla finale playoff tra Cosenza e Siena? “Si tratta di una partita importante, tra due club blasonati. Sono due squadre veramente attrezzate; che vinca il migliore”.