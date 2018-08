Nicolao: "Serie C, credo sia giusto partire"

© foto di Federico De Luca

Intervistato dai colleghi di Tuttoc.com, Giuseppe Nicolao ha parlato del torneo di C: “Credo sia giusto partire. Soprattutto per tutte le squadre che hanno da tempo iniziato il ritiro e stanno continuando il proprio lavoro, e anche per i calciatori che stanno facendo sacrifici e non vedono l’ora di iniziare. La cosa che comunque avrei preferito fosse chiara da subito, era quella del caso ripescaggi, senza ulteriori e future novità a torneo in corso. I ripescaggi? Su questo non ho idea, non ho seguito attentamente le varie sfaccettature della globale situazione, quindi mi viene difficile dire cosa ci possa aspettare. Anche comunque in virtù dei continui colpi di scena. Però, come ho detto prima, credo che si sarebbe potuto sfruttare questo tempo e questo rinvio per fare maggiore chiarezza. E' importante definire quanto prima la situazione”.