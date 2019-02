Per il finale di stagione la Virtus Entella potrebbe avere un’arma in più nella corsa alla promozione. La società ligure ha infatti comunicato che da domani l’attaccante Giuseppe De Luca, rientrato a gennaio dal prestito al Cluj in Romania, si allenerà con il resto della squadra agli ordini Boscaglia e sarà a sua disposizione per il finale di campionato. De Luca a gennaio si sarebbe dovuto trasferire all’Ascoli, ma un errore di invio dei documenti per la sua cessione (mandati agli uffici della Lega Pro e non a quelli della Lega B) da parte del club ligure.