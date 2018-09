Niente Bisceglie per Quinto: il centrocampista è vicino al Prato

Fonte: www.tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

Poche settimane fa Marcello Quinto sembrava essere ai dettagli con il Bisceglie, mentre invece il suo futuro sarà a Prato che sta tentando il tutto per tutto per disputare la Serie C: secondo quanto raccolto da TuttoC.com infatti il centrocampista classe '85 - reduce dall'esperienza alla Fidelis Andria - è pronto a diventare a tutti gli effetti un giocatore laniero.