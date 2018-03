Niko Kirwan sulle orme del padre. Anche se è tutto un altro sport

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo 19 gettoni di presenza in Serie C con la maglia del Mestre Niko Kirwan ha conquistato il primo traguardo della sua carriera. Il classe '95 infatti è stato convocato dalla Nuova Zelanda per le amichevoli contro Canada e Portogallo e si appresta a vestire per la prima volta la maglia dei Kiwi che in un altro sport, il rugby, ha visto il padre grande protagonista di un'era. John Kirwan infatti è stato uno dei pilastri degli All Blacks a cavallo fra gli anni '80 e '90 con 62 presenze con un primo e un terzo posto in Coppa del Mondo. Altro sport, altre regole e anche altri obiettivi con in comune il cognome e la voglia di scrivere la storia.