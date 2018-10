No udienza immediata sui ripescaggi: decreto del Collegio di Garanzia

Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, ha assunto oggi un decreto con il quale ha dichiarato irricevibile l’istanza della società Pro Vercelli che chiedeva l'immediata fissazione di una nuova udienza per stabilire i criteri per i ripescaggi del Campionato di Serie B. Niente udienza immediata per le Bianche Casacche e gli altri club, interessati a conoscere i criteri dei ripescaggi: il contenzioso è infatti diventato di competenza del TAR. Ricordiamo che martedì prossimo il tema sarà ovviametne centrale in occasione del prossimo Consiglio federale.