Intervistato da JTV il portiere della Juventus U23 Timothy Nocchi ha difeso il progetto delle squadre B augurandosi che altri club decidano di investire in questo senso: “La squadra Under 23 è molto importante per la crescita dei giovani e anche per me che faccio parte della Juventus da sempre e posso aiutare le nuove leve. - continua Nocchi – Sarebbe importante che anche le altre squadre partecipassero in modo da dare continuità al progetto”.