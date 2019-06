Nei prossimi giorni si dovrebbe conoscere il futuro societario dello Spezia con Gianpiero Colla pronto a entrare nella compagine societaria al fianco di Volpi pur senza abbandonare l’Albissola. Secondo cittadellaspezia.com assieme al suo patron anche il club biancazzurro potrebbe traslocare, almeno per un parte della prossima stagione, proprio a La Spezia viste le difficoltà di realizzare il nuovo impianto (il progetto c’è, ma manca il tempo) e l’accordo non ancora trovato con Cairo Montenotte, un comune lì vicino, per evitare lunghe trasferte alla squadra e ai tifosi.