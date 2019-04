Non solo il Bari, storica promozione in serie C per il Picerno

Fonte: tuttoc.com

Bastava un punto al Picerno per conquistare la prima storica promozione tra i professionisti ed i lucani lo hanno ottenuto oggi nella sfida col Taranto, finita con un pareggio a reti bianche (0-0). Gara nella quale non sono mancati momenti di tensione: alla fine del primo tempo tre giocatori del Taranto sarebbero stati aggrediti da uno steward e così la ripresa è cominciata con quasi mezz'ora di ritardo. Per questo non è escluso che il club pugliese possa presentare ricorso. Intanto però il Picerno fa festa: al termine di una strepitosa cavalcata (25 risultati utili) la squadra espressione di un paese di 5.800 abitanti sbarca in Serie C.