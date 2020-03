Non solo la squadra. In casa Pro Vercelli anche Gilardino sostiene l’Asl cittadina

Dopo la donazione dei calciatori della prima squadra, nella giornata odierna, come riferisce la Pro Vercelli attraverso una nota ufficiale anche il tecnico delle bianche casacche Alberto Gilardino ha deciso di dare un aiuto concreto all’Asl di Vercelli nella lotta contro l’emergenza Coronavirus, con una preziosa donazione.

Un bel gesto in una situazione complicata per tutto il Paese, in cui ognuno di noi può fare la sua parte con una donazione.