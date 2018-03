Non solo Modena. Samorì al lavoro anche per il Vicenza

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Dopo aver messo in piedi una cordata di imprenditori per far rinascere il Modena, l'avvocato Gianpiero Samorì sembra intenzionato a fare qualcosa di simile anche per il Vicenza. Come rivela Trivenetogoal.it ci sarebbe stato un incontro fra lo stesso Samorì e l'ex presidente biancorosso Alfredo Pastorelli per parlare di un suo possibile coinvolgimento in un'operazione di acquisto del Vicenza attraverso l'asta fallimentare. L'avvocato emiliano starebbe lavorando così su due tavoli per salvare e dare un futuro a due grandi decadute del nostro calcio.