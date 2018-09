Non solo Pordenone: su Iocolano anche Siena e Virtus Entella

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto si apprende da TuttoB.com, non ci sarebbe solamente il Pordenone (con il quale poi, parola del suo agente, non si sentono da dieci giorni, ndr) come possibile destinazione futura di Simone Iocolano. Il centrocampista ex Bari, attualmente svincolato dopo il fallimento dei pugliesi, è accostato infatti anche ad altre due club di terza serie, sulla cui categoria futura di destinazione aleggiano ancora grandissimi dubbi, come Siena e Virtus Entella.