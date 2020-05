Nota del Gozzano: "Pronti a diffidare la FIGC. No alle retrocessioni a tavolino"

Il Gozzano si schiera con decisione contro la retrocessione a tavolino delle ultime tre dei Gironi di Serie C che sarebbe inserita nella proposta della Lega Pro da presentare al prossimo Consiglio Federale e diffida la FIGC dal procedere in questo senso con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato dei piemontesi:

"La società A.C.Gozzano comunica di aver incaricato il proprio legale di fiducia Avv. Christian Peretti di inviare una diffida alla FIGC in merito alle indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, circa la volontà di voler di far retrocedere direttamente l'ultima squadra in classifica di ogni girone, a differenza di ciò che veniva indicato nell'art.5 del Comunicato Ufficiale N.196/A del 20 maggio 2020. Nello specifico veniva indicato: "... appurata l'impossibilità di concludere tutte le partite previste a calendario ordinario, il Consiglio Federale indicherà un formato diverso (play off e/o play out) al fine di individuare l'esito delle competizioni, ivi incluse promozioni e retrocessioni".

Se ciò avvenisse sarebbe gravissimo poiché verrebbe leso un diritto importante e più volte espresso dal Presidente Gravina, ovvero che deve essere lo Sport a vincere.

Pur faticando a credere che il Consiglio Federale faccia passare una decisione politica così penalizzante e contraria a quanto sostenuto pochi giorni fa, l'A.C. Gozzano con 11 partite da giocare e con 6 punti dalla salvezza diretta non accetterà mai di essere retrocessa a tavolino".