Novara, ag. Manconi: "Torna per restare. Sarà al centro del progetto"

© foto di Federico Gaetano

Danilo Caravello, agente dell'attaccante del Jacopo Manconi, ha confermato ai microfoni di zonacalcio.net che il suo assistito tornerà al Novara dopo il prestito al Livorno: "Per Manconi, che era in prestito dal Novara, abbiamo già la certezza. Per la prima volta negli ultimi 4-5 anni, rimarrà a Novara e non partirà in prestito. Tutto ciò perché la società e mister Viali hanno deciso di ripartire da lui considerandolo un giovane top; a rafforzare questa nostra convinzione c’è la presenza del nuovo DS Ludi che è stato suo capitano e compagno di squadra, lo conosce benissimo. Ci sono tutte le condizioni giuste per ripartire dal Novara ed essere al centro del progetto. Il mio augurio più grande è che questo possa essere finalmente l’anno giusto per vedere Manconi grande protagonista e per riportare il Novara in B", riporta TuttoC.