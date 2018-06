Novara, ai saluti mister Di Carlo. Idea Fabio Caserta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domenico Di Carlo e il Novara si separeranno anticipatamente. Come riporta La Stampa, club e tecnico si starebbero accordando per la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza a giugno 2019. I piemontesi per il prossimo torneo che li vedrà in Serie C starebbero puntato a Fabio Caserta, autore di un'ottima stagione sulla panchina della Juve Stabia in coppia con Ciro Ferrara.